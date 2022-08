Gerade noch rechtzeitig ist es am Sonntagmittag einer 24-jährigen Mutter gelungen, mit ihrem Baby auf der A8 in Höhe der Ausfahrt Contwig ihren brennenden Jaguar zu verlassen. Wie die Polizei meldet, war der Motorraum des grauen Sportwagens gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn bei Zweibrücken in Fahrtrichtung Saarland in Brand geraten. Ursache sei offenbar ein technischer Defekt gewesen. Es gelang der Fahrerin noch, ihren Wagen auf den Standstreifen zu steuern und mit ihrem Säugling auszusteigen. Die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Saarland blieb am Sonntag während der Lösch- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt. Durch den Vollbrand des Jaguar fing der Grünstreifen neben der Autobahn Feuer: Somit musste die Feuerwehr nicht nur das Auto, sondern auch die Grünfläche löschen. Der Zeitwert des ausgebrannten Jaguar wurde am Sonntag mit etwa 25.000 Euro angegeben. Durch den Brand sei niemand verletzt worden. Im Einsatz war die Feuerwehr des Löschbezirks Zweibrücken mit 26 Kräften.