Wie hat die SG Rieschweiler gespielt? Was ist los bei den Zweibrücker Handballern? Was passiert im Stadtrat? Antworten auf diese Frage kannte immer Fritz Schäfer. Seit 1990 berichtete der Journalist aus Rimschweiler über das Leben, mit Vorliebe über das sportliche Leben, in seiner Heimat. Das kann er nicht mehr.

Am 1. Oktober 2020 änderte sich Fritz Schäfers Leben gravierend. Er stürzte und ist seither querschnittgelähmt. Um ihn im neuen Leben zu unterstützen, findet am 15. Dezember