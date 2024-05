Es gibt Geld für die städtischen Klubs, in der Hauptsache zum Unterhalt der eigenen Sportanlagen. Und ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus.

In seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Sportausschuss der Stadt Zweibrücken die Gewährung von Zuschüssen an die Vereine in Höhe von 57.225 Euro – zum Erhalt der clubeigenen Sportstätten, Sanierungen oder zum Beispiel die Teilnahme an deutschen Meisterschaften.

Der Ausschuss bewilligte den Vereinen einstimmig dabei folgende einzelne Zuschüsse: VT Niederauerbach 1500 Euro, Wassersportfreunde Zweibrücken 1515 Euro, Kanuclub Zweibrücken 1595 Euro, Pfälzischer Rennverein 1600 Euro, TuS Rimschweiler 2500 Euro, SV Mörsbach 2670 Euro, TC Weiß-Blau Zweibrücken 3000 Euro, 1. JC Zweibrücken 3440 Euro, VB Zweibrücken 3575 Euro, TV Ixheim 3880 Euro, TuS Wattweiler 3950 Euro, FC Oberauerbach 3975 Euro, TSG Mittelbach-Hengstbach 4955 Euro, TSC Zweibrücken 5500 Euro, VT Zweibrücken 5570 Euro und LAZ Zweibrücken 8000 Euro.

Daneben informierten die Beigeordnete Christina Rauch und der Leiter des Schul- und Sportamtes, Thomas Deller über die Ende des vergangenen Jahres auf dem „Exe“ aufgestellte neue Sportbox und die am 11. Juni anstehende Mini-Europameisterschaft der Grundschulen. Bei der Mini-EM werden 24 Mannschaften aus Zweibrücker Schulen und der Umgebung im Westpfalzstadion ihren Europameister küren – drei Tage vor Beginn der echten Euro in München. Den Schulen wurde am 22. April im Rathaus jeweils ein Land zugelost, das sie repräsentieren. Die Schüler sollen im Unterricht vorab etwas über dieses Land erfahren, und sie bemalen ihren Trikots in den Landesfarben selbst.