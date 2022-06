Am 14. Juni war der Weltblutspendetag, an dem weltweit zum Blutspenden aufgerufen wurde. Am heutigen Donnerstag steigt eine große Blutspendeaktion in Zweibrücken: Dafür hatten im Vorfeld auch Spieler des Handballclubs SV 64 Zweibrücken auf Plakaten quer durch die Stadt intensiv geworben.

Wer Blut spenden will und kann, soll dazu am Donnerstag, 23. Juni, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in die ehemalige Hauptschule Nord in der Hofenfelsstraße 53 kommen. Da stehen 20 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bereit. Laut Patrick Wagner, dem DRK-Blutspendebeauftragten des Kreisverbands Südwestpfalz, sind die Reserven an Blutspenden fast aufgebraucht. Und die Sommermonate seien ohnehin traditionell spendenarme Monate. Aus diesem Grund fragte Wagner bei den Handballern des SV 64 nach, ob sie sich als Spendenbotschafter zur Verfügung stellen würden. Das taten sie: Auf einem Plakat fehlten bei Benny Zellmer, Niklas Bayer, Tom Grieser und Philipp Hammann jeweils die Buchstaben A, B und O, die für die Blutgruppen A, B und 0 stehen. Motto: „Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf.“ Also hingehen heute und Blut spenden!