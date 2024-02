Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ergebnis war mit 1:5 aus Sicht der Gastgeber am Sonntag deutlich. Nach schwachen ersten 45 Minuten und mit ein paar Wechseln und Umstellungen beim Gastgeber zum Wiederanpfiff, verlief die Partie in der B-Klasse zwischen dem SV Großsteinhausen und dem TSC Zweibrücken II nicht mehr so deutlich für die Gäste.

Was unter der Nummer 28 auf dem TSC-Trikot stand, war „Gensheimer“, es steckte aber Marcel Julier darin. „Meine Rückkehr war zu kurzfristig, das wird demnächst angepasst“,