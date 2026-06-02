Dieses Jahr wird das Wetter ab Fronleichnam von Tiefdruckeinfluss geprägt. Tiefdruckgebiete über dem Atlantik schicken immer wieder ihre Wetterfronten zu uns und sorgen für sehr wechselhaftes und nur mäßig warmes Wetter.

Am Donnerstag überwiegen die Wolken, immer wieder gibt es schauerartigen, teils auch gewittrigen Regen. Die Sonne zeigt sich zwischendrin, das Wort „aprilwettrig“ würde diesen Tag am Besten umschreiben. Morgens erwarten uns 13 Grad, nachmittags 19 Grad bei einem mäßigen südwestlichen Wind mit einzelnen Schauer- und Gewitterböen. Auch der Freitag verläuft wechselhaft, wobei die Schauer nicht mehr ganz so häufig auftreten. Etwas Sonnenschein dazwischen lässt uns acht Grad am Morgen und 19 Grad am Nachmittag erwarten. Zwischendrin lässt sich bei einem weiterhin mäßigen Südwestwind etwas die Sonne blicken.

Am Wochenende nehmen die Sonnenanteile deutlich zu, schwacher Hochdruckeinfluss setzt sich durch. So ist der Samstag wolkig, immer wieder auch heiter, und nur noch vereinzelt gibt es einen Schauer. Morgens sind acht Grad, und nachmittags 20 Grad zu erwarten. Der Wind kommt aus südwestlicher Richtung mit leichter Intensität. Der Sonntag wird voraussichtlich der schönste Tag. Die Sonne setzt sich durch und es bleibt trocken. Mit der Sonnenunterstützung erreichen wir immerhin wieder 23 Grad, nachdem wir am Morgen bei acht Grad gestartet sind. Der Wind kommt mäßig aus südwestlicher Richtung.