Als im Ahrtal die Flutwellen in Sekundenschnelle über die Orte hereinbrachen, Häuser, Brücken, Autos, Menschen mitrissen, fühlten sich die Anwohner nicht gewarnt. Die Sirenen blieben stumm. In Zweibrücken wäre das genau so gewesen. Keine der sieben noch vorhandenen Alarmsirenen ist aktuell funktionstüchtig. Aber: Die Planung, das zu ändern, läuft.

Deutschlandweit sollten am 10. September 2020 die Meldeketten erprobt werden. Digital, über die Apps auf Mobilfunkgeräten und Funk, aber auch halb noch analog, über