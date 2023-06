Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt treibt den Ausbau ihres Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung im Unglücks- oder Katastrophenfall voran. Am Ende soll das moderne, flächendeckende Warnnetz aus 15 im Stadtgebiet verteilten Geräten bestehen.

Auch wenn es die Pläne schon länger gibt, passen sie in die Zeit: Im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe an der Ahr hatte es Kritik an den dortigen Frühwarnsystemen gegeben.