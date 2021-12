Seit 60 Jahren sind Renate und Berthold Meyer aus der Ernstweilertalstraße in Ernstweiler verheiratet.

Das kirchliche Jawort gaben sich die beiden 1961 in der Neuapostolischen Kirche in der Landauer Straße, standesamtlich hatten beide bereits drei Tage zuvor geheiratet. „Wir haben dieses Jahr fast unseren Hochzeitstag vergessen“, erzählen die beiden Jubilare lachend. Doch am Dienstag kam ein Päckchen mit Glückwunschkarte von der Stadtverwaltung, das erinnerte das Paar an ihren Ehrentag.

Kennengelernt haben sich Berthold Meyer, der aus Rieschweiler stammt, und seine spätere Frau auf der Ernstweiler Kerb. Denn Renate Meyer stammt aus Ernstweiler. „Das war 1959, da war sie 15 Jahre alt. Zwei Jahre später haben wir geheiratet, da war Renate 17, und wir haben die Unterschrift ihrer Eltern gebraucht“, erinnert sich Berthold Meyer.

Er ist gelernter Maler und hat lange in diesem Beruf gearbeitet, doch im Winterhalbjahr hatten die Firmen ihre Maler meist arbeitslos gemeldet, weil es nicht genug zu tun gab. Daher wechselte Berthold Meyer in die Industrie, arbeitete beim Lanz, beim Dingler, bei Bosch in Homburg und die letzten 25 Jahre seines Arbeitslebens bei Bauknecht in Wellesweiler. Renate Meyer ist gelernte Schuhverkäuferin und arbeitete in verschiedenen Zweibrücker Schuhhäusern.

Berthold Meyer baute lange als Hobby Papiermodelle – Schiffe, den Eiffelturm oder den Kölner Dom. Damit schaffte er es sogar ins Fernsehen. Beide mögen den Karneval und waren bei der Clubgemeinschaft Hasensteig aktiv. Das Paar hat einen Sohn und eine Tochter, fünf Enkel und drei Urenkel, die ihnen zum Jubiläum am Freitag gratulieren.