Der Tennisclub (TC) 1987 Zweibrücken, der im kommenden Jahr auf 40 Jahre Vereinsgeschichte zurückblickt, hat viele Veränderungen erfahren.

Seit seiner Gründung 1987 gab es von den Mitgliederzahlen bis zu den sportlichen Erfolgen viel Auf und Ab. Das sportliche Hoch lag sicher in den Jahren 2007 bis 2012, als der Verein mit 180 Mitgliedern alle Spielklassen im Tennisverband (Aktive, Senioren, Jugendteams) besetzte. Inzwischen ist nur noch eine Altersklasse vertreten. „Wir haben inzwischen nur noch 45 Mitglieder“, bedauert Georg Booz, der aktuelle Vorsitzende, den gravierenden Rückgang sowie die strukturellen Veränderungen im Umfeld. Die Tennisspieler sind jetzt nur noch Senioren. „Der sportliche Bereich brach nach der Erkrankung unseres Vereinstrainers Eric Baronetzky mit seiner Tennisschule komplett weg“, erklärt Booz. „Dadurch hatten wir dann keine Jugendarbeit mehr, und die Basis für aktive Mannschaften war nicht mehr gegeben. Auch der Nachfolger von Baronetzky, Volker Rivinius, der dann die jugendlichen Spieler betreute, war nur für kurze Zeit als Jugendtrainer beim Tennisclub tätig.“

Der zweite Grund für den Rückgang bei den Mitgliedern war auch der Verkauf der Tennishalle, zuerst an die Firma Hees aus Homburg, die dann vor drei Jahren diese ehemalige „Schäfer-Tennishalle“ an die Firma Semtron verkauft hat. Die Halle wird jetzt als Lagerhalle genutzt. Somit ist seit drei Jahren für Tennisspieler des TC 1987 hier kein Winterspielbetrieb mehr möglich. „Die Freiplätze dagegen können vom Tennisclub aber weiterhin in Eigenregie genutzt werden“, sagt Booz. Das Besondere an den Außenplätzen ist der Belag, keine rote Erde, sondern ein grüner Belag, der sich „Canada Tenn“ nennt und sich etwas schneller als die rote Erde spielt. Auch die Pflege ist etwas angenehmer als die der roten Asche.

Altersklasseteams im Spielbetrieb

Sportlich beschränkt sich der Tennisclub, der seit seiner Umbenennung 2012 TC 1987 Zweibrücken heißt, inzwischen nur noch auf die Seniorenmannschaften der Altersklassen 55, 65 und 70, die am Spielbetrieb des Tennisverbandes Pfalz teilnehmen. Was den Verein aber trotz der wenigen Mitglieder auszeichnet, ist die Geselligkeit neben dem Platz. An jedem Mittwoch gibt es seit Jahren nach dem Spielen auf dem Platz (oder im Winter nach dem Doppelspielen in der Halle des TC WB Zweibrücken) einen Stammtisch vor Ort, der rege angenommen wird. „Das hält unsere Truppe zusammen“, findet der TC-Vorsitzende es gut, dass sich die übrig gebliebenen Mitglieder trotz der Probleme und Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen.

Die Bewirtung und die Gastronomie (auch für die Tennismannschaften bei den Medenspielen des Tennisverbandes Pfalz) liegt weiter in den Händen von Heiko Doll, der auch Miteigentümer im World of Fun auf dem Flugplatzgelände ist. „Alles in allem müssen wir die Gegebenheiten so akzeptieren, wie sie sind, und das Beste daraus machen“, weiß der Vorsitzende des TC 1987 Zweibrücken ein Jahr vor dem Clubjubiläum.