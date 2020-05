Am 4. Januar war die Sportwelt vor der Corona-Krise noch ganz in Ordnung. Ganz besonders für den TSC Zweibrücken: An diesem Samstagabend fuhren die TSC-Kicker beim Jubiläum der 40. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der RHEINPFALZ ihren zehnten Sieg ein. Jetzt wurden die Erlöse des Turniers verteilt.

Zum runden Geburtstag der Stadtmeisterschaft hatte der TSC als Landesliga-Klub den Überraschungsfinalisten TSG Mittelbach-Hengstbach aus der C-Klasse West mit 8:3 besiegt und war mit diesem zehnten Erfolg („La Decima“) in die Phalanx des SVN Zweibrücken und der VB Zweibrücken vorgedrungen. Rund 1100 Zuschauer hatten an zwei Tagen die Spiele in der Westpfalzhalle verfolgt.

Insgesamt kamen bei dem Turnier, das der SV Ixheim im Jahr seines 100. Bestehens ausrichtete, 1602 Euro als Erlös zusammen. Dieser Betrag wird diesmal an folgende sechs vereine verteilt: der SVN Zweibrücken, die VB Zweibrücken, der TuS Wattweiler, der TSC Zweibrücken, die TSG Mittelbach-Hengstbach und der TuS Rimschweiler. Jeder Verein erhält damit 267 Euro, der SV Ixheim überweist das Geld an die Vereine.

Die 41. Auflage der Zweibrücker Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ist für den 8./9. Januar 2021 geplant. Ausrichter ist dann der TSC Zweibrücken, der seinen 100. Geburtstag feiert.