Elvira Kraus aus Rimschweiler ist nicht nur selbst eine treue RHEINPFALZ-Leserin, ihre ganze Familie ist der Zeitung treu, und das seit Generationen.

Der Großvater hieß Wilhelm Thur, er hat das Haus in Rimschweiler, in dem Elvira Kraus heute noch lebt, 1921 gebaut. Wie die Enkelin erzählt, stammte er aus der Nähe von Rockenhausen. Er war aber in Zweibrücken beim Militär und lernte dort seine spätere Frau, Elvira Kraus’ Oma, kennen. Der Liebe wegen zog er von Rockenhausen nach Zweibrücken, und hier habe er sich für die RHEINPFALZ als Tageszeitung entschieden, weil er dort auch immer Informationen aus der alten Heimat um Rockenhausen, Kirchheimbolanden und Kaiserslautern gefunden habe.

„Er hat immer die RHEINPFALZ gelesen, soweit ich mich erinnern kann“, sagt Elvira Kraus, die eine Quittung von 1964 gefunden hat, ausgestellt auf Wilhelm Thur. „Er hatte die Zeitung aber schon früher abonniert.“ Auf der Rückseite der Quittungen seien immer Pflanzen abgebildet gewesen plus Anleitung, wie man diese pflegt. „Von denen habe ich einige aufgehoben“, erzählt Kraus.

Drei Generationen, oder besser gesagt sechs

Als der Opa mit 82 Jahren starb, habe seine Tochter Hermine Höhl – Elvira Kraus’ Mutter – 1968 das Abonnement übernommen. „Und als meine Mutter dann 1991 starb, ging das Abo an mich weiter.“ Drei Generationen Leser also, oder besser gesagt sechs. Denn Elvira Kraus’ Tochter Sabine (57) liest auch die RHEINPFALZ, ebenso deren Tochter Sarah (32), und deren drei Kinder wiederum guckten auch schon fleißig in die Tageszeitung.

Neulich sei sie angerufen worden, ob sie nicht die RHEINPFALZ online lesen wolle. „Das war ja sehr nett, aber dafür bin ich zu alt“, lacht die 80-Jährige, die morgens zum Kaffee eine gedruckte Zeitung lesen möchte. Dabei gehe sie immer gleich vor: „Ich lese sie von hinten nach vorne, erst das Lokale, dass das Überregionale, und die Sportergebnisse, die interessieren mich auch.“ Meist mache sie dazwischen auch noch was anderes, „ich fange dreimal am Tag an, Zeitung zu lesen“. Am Abend sei sie dann aber immer durch damit.

„Weiß immer, was passiert“

„So lange ich lesen kann, gehört die RHEINPFALZ bei mir unbedingt dazu“, sagt Elvira Kraus. „Ich gehe ja nirgends mehr hin, und dank Zeitung weiß ich trotzdem immer, was passiert.“ Und dank Zeitung hat sie immer warm. „Ich nutze sie manchmal auch zum Feuer anmachen“, gesteht die treue Leserin.