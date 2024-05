Nach einer Schlägerei in der Innenstadt am Samstagnachmittag sucht die Zweibrücker Polizei Zeugen.

Laut Polizei schlugen und traten mehrere bislang unbekannte Täter am Samstag gegen 16.45 Uhr neben dem Lehrerparkplatz des Helmholtz-Gymnasiums drei Geschädigte. Bei den Tätern soll es sich um eine etwa zehnköpfige Personengruppe gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen zu der Auseinandersetzung. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.