Mit einem Sieg und einer Niederlage startete die zweite Mannschaft des Squashclubs Zweibrücken in die neue Spielzeit der Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die erste Zweibrücker Mannschaft hatte ihren Regionalliga-Spieltag in Saarlouis dagegen abgesagt.

Gegen die zweite Mannschaft des SC Stroke Eleven Saarbrücken gewannen die Zweibrücker mit 3:1. Mit dem gleichen Ergebnis verlor die SC-Zweite die zweite Partie im heimischen Squash-Center in Niederauerbach gegen den SC Heidenkopf 2. Am ersten Spieltag traten die Zweibrücker Squasher in der Besetzung Chris Ullrich, Jörg Emser, Uwe Daum und Tatjana Bauer an.

Am erfolgreichsten für die Zweibrücker war Jörg Emser, der beide Spiele gewann. Gegen Heidenkopf 2 gewann Emser gegen Thomas Schmitt in vier Sätzen, gegen Saarbrücken musste Emser bei seinem Sieg über Christof Scherer sogar über fünf Sätze gehen, bevor er mit 3:2-Sätzen erfolgreich war.

Weitere Siege zum Erfolg gegen Saarbrücken steuerten Chris Ullrich und Uwe Daum bei. Ullrich musste gegen Luc Weyandt über fünf Sätze durchhalten, Daum brauchte gegen Luca Scherer nur vier Sätze. Nach dem ersten Spieltag liegt der SC Zweibrücken 2 damit auf Platz vier.

Der SC Zweibrücken 1, der am Wochenende in die Regionalliga-Saison starten sollte, hat ihren Auftakt in Saarlouis wegen der Corona-Pandemie dagegen abgesagt. Weil Black & White RC Worms 2 ebenfalls absagte, wurde der gesamte Spieltag vom Verband ausgesetzt und verschoben.