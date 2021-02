Saarbrücken. Der Handball-Verband Saar (HVS), in dem der SV 64 Zweibrücken und die VTZ Saarpfalz mit ihren unterklassigen Teams spielen, beendet wegen der anhaltenden Corona-Krise jetzt die Spielzeit 2020/21 für alle Aktiven- und Jugendmannschaften ohne sportliche Wertung. Es soll keine Auf- und Absteiger geben.

Laut Lukas Maximilan Huwig, dem für die Spieltechnik zuständigen HVS-Vizepräsidenten, hatte sich die Technische Kommission des Verbandes bereits am 22. Januar mit der Frage beschäftigt, wie es mit dem Spielbetrieb weitergehen soll. Aus Sicht der Kommission war bei der Pandemie keine Besserung in Sicht. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs erachtete sie nicht als sinnvoll, weil unklar ist, wann die Handballer wieder in die Hallen dürfen. Zudem hätte eine angemessene Vorbereitungszeit auf die weitere Saison den Beginn noch weiter nach hinten verschoben. „Wir möchten unseren Vereinen maximale Planungssicherheit gewährleisten und unsere Sportlerinnen und Sportler, so gut es geht, schützen“, heißt es dazu in einem HVS-Schreiben.

Die Kommission legte dem Vorstand des Saarverbandes um den neuen Präsidenten Christoph Rehlinger daher den Vorschlag vor, die Saison zu beenden. Der Vorstand folgte diesem Vorschlag. Damit ist die Saison 2020/21 der Aktiven- und Jugendmannschaften ohne sportliche Wertung beendet. Bei den Aktiven gibt es keine Auf- und Absteiger, Mannschaften können aber freiwillig verzichten. Die neue Spielrunde 2021/22 soll in den Klassen des Handball-Verbandes Saar dann nicht vor dem Ende der Sommerferien (29. August) starten.

„Die Sorge um die Zukunft unseres Sports und um die Zukunft unserer Jugend im Sport treibt uns an, gute Ideen zu entwickeln, die eine Alternative für Jugend und Aktive darstellen werden und die wir zu gegebener Zeit den Vereinen zukommen lassen“, schreibt Huwig weiter.

Der Pfälzer Handball-Verband hatte im Januar beschlossen, den Spielbetrieb der Jugend nicht mehr aufzunehmen. Für die übrigen Spielklassen warten die Pfälzer Verantwortlichen noch das Ende des Lockdowns ab.