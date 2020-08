Als letzter Schritt vor dem bundesweiten „Finaltag der Amateure“ am Samstag, 22. August, stehen im Saarland am 18. und 19. August die Pokal-Halbfinalspiele an. Coronabedingt ohne Zuschauer empfängt Regionalligist FC Homburg am Dienstag, 18. August, den Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken. Der Saarlandpokal-Sieger trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC St. Pauli.

Das Halbfinale der beiden Saar-Rivalen am Dienstag wird ab 18.30 Uhr als Livestream auf der Webseite des Saarländischen Rundfunks (SR) unter sr.de übertragen. Das zweite Semifinale findet am Mittwoch, 19.15 Uhr, zwischen dem SV Auersmacher und der SV Elversberg statt. Das Saar-Endspiel in Elversberg steigt dann – nur per Fernsehbild in der ARD zu sehen – beim Finaltag am Samstag.

„Wir sind der Underdog, der Klassentiefere und wollen diese Rolle annehmen“, blickt Homburgs neuer Trainer Matthias Mink dem brisanten Saar-Derby gegen die favorisierten Landeshauptstädter entgegen. Nicht mehr dabei ist der bisherige FCH-Sportmanager Michael Berndt, der den Club dieser Tage wegen „unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Vereins“ verlassen hat.

Im Viertelfinale, das nach mehrmonatiger Corona-Pause erst am Samstag, 15. August, ausgetragen werden konnte, mühte sich der FCH beim sechstklassigen Saarlandligisten TuS Herrensohr zu einem 2:0 (1:0)-Auswärtssieg. Saarbrücken gewann beim Oberligisten Diefflen 3:0, die SV Elversberg beim Saarlandligisten SC Halberg-Brebach 5:0. Mit dem späteren Bayern-Resultat 8:2 setzte sich am Samstagnachmittag der SV Auersmacher im Saarlandliga-Duell gegen Borussia Neunkirchen durch.