Der Linken-Kreisverband in der Saarpfalz spricht sich − vorsorglich − gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in der Region aus. „Es ist zu befürchten, dass auch Militärstruktur im Saarland und im Saarpfalz-Kreis mit möglichen Standorten in Frage kommt“, so der neue Linken-Kreisvorstand, bestehend aus der Vorsitzenden Barbara Spaniol sowie den Vertretern Ute Cordes, Bruno Leiner und Volker Stumpf. Die Annahme, dass in der Saarpfalz US-Raketen stationiert werden könnten, begründet Die Linke mit der räumlichen Nähe zur Air-Base in Ramstein. Der Vorstand weiter: „Als Friedenspartei im Saarland und im Saarpfalz-Kreis lehnen wir dies (gemeint ist die von den Linken befürchtete Raketen-Stationierung, Anm. d. Red.) ab. Wir setzen auf Diplomatie und Abrüstung, um den Konflikten in der Welt zu begegnen. Die Linke Saarpfalz wird mit Aktionsständen und Unterschriften gegen die Stationierung von atomfähigen Mittelstreckenwaffen protestieren.“