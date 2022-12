Mitte Mai 2025 sollte die wiederbelebte Bahnstrecke von Homburg nach Zweibrücken in Betrieb genommen werden. Am Freitag ließ die Deutsche Bahn mitteilen, dass die ersten Züge nun doch erst 2026 rollen sollen – anderthalb Jahre später als geplant. Grund sind Veränderungen auf Homburger Gebiet, an einem Bahnübergang in Einöd und am Haltepunkt in Beeden. Wenn die Strecke reaktiviert ist, fährt die S-Bahn von Osterburken über Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Neustadt, Kaiserslautern und Landstuhl nicht nur bis Homburg, sondern weiter bis Zweibrücken.

