Sowohl der ASB als auch das Rote Kreuz verleihen an Zweibrücker Hochwassergeschädigte Bautrockner und Heizlüfter. Mittlerweile gibt es aber lange Wartelisten.

Hochwassergeschädigte, die ihre Keller trocknen möchten, können sich dafür beim ASB und beim Roten Kreuz kostenlos Bautrockner ausleihen. Der Zweibrücker ASB stellt 80 Bautrockner und 50 Heizlüfter zur Verfügung, das DRK ebenfalls 80 Bautrockner. Allerdings ist die Nachfrage so hoch, dass die Bautrockner bereits im Laufe des Montags vergeben waren. „Wir haben eine Riesen-Warteliste“, sagte DRK-Gruppenführer Patrick Wagner am Montagnachmittag. Man versuche, weitere Geräte zu beschaffen. Auch beim ASB ist die Nachfrage hoch. „Es ist fast alles raus“, sagte Einsatzleiter Julian Wilhelm am Montagnachmittag. Die Bautrockner seien bereits vergeben, es seien noch einige Heizlüfter zu haben. Wer eines der Geräte braucht oder auf die Wartelisten möchte, kann dem ASB eine Mail an hochwasserhilfe@asb-zw.de schicken oder im Ausnahmefall unter der Telefonnummer 06332 4824-0 anrufen oder sich beim DRK melden, von 8 bis 20 Uhr per Telefon unter 06332 5000123, auf der Homepage drk-suedwestpfalz.de oder per Mail an hochwasser@drk-zw.de.