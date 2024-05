Hochwassergeschädigte, die ihre Keller trocknen möchten, können sich dafür beim ASB und beim Roten Kreuz kostenlos Bautrockner ausleihen.

Das Zweibrücker ASB stellt 80 Bautrockner und 50 Heizlüfter für Zweibrücker zur Verfügung, die vom Hochwasser betroffen sind. Wer eines der Geräte braucht, kann eine Mail an hochwasserhilfe@asb-zw.de schicken oder im Ausnahmefall unter der Telefonnummer 06332 4824-0 anrufen, um einen Abholungstermin zu vereinbaren. Wer keine Möglichkeit hat, ein Gerät abzuholen, kann es auch gebracht bekommen. Die Ausleihe ist kostenlos, beim Abholen muss man seinen Personalausweis mitbringen. ASB-Einsatzleiter Julian Wilhelm bittet um Verständnis, dass eine Warteliste entstehen kann, bis wieder Geräte zurück kommen.

Auch das Zweibrücker Rote Kreuz verleiht Bautrockner. Kreisgeschäftsführer Hans Prager teilte am Sonntagabend mit, er bekomme vom DRK-Landesverband kurzfristig 80 Geräte zur Verfügung gestellt, die kostenlos ausgeliehen werden können. Sie sind von 8 bis 20 Uhr bestellbar per Telefon unter 06332 5000123, auf der Homepage drk-suedwestpfalz.de oder per Mail an hochwasser@drk-zw.de. Dabei sollte man Name, Telefonnummer und Mail-Adresse angeben.