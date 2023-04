Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erfahrung sammeln – nur darum kann es gehen, wenn das weibliche Jugendteam des TV Rieschweiler am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der Nachwuchsprellballer im nordrhein-westfälischen Meinerzhagen antritt.

Denn das junge Rieschweiler Team ist erst in dieser Saison aus der Schüler- in die Jugendklasse (15 bis 18 Jahre) aufgerückt. Und es ist die erste Teilnahme an deutschen Titelkämpfen. Die TVR-Truppe