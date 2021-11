Gegen den favorisierten Tabellenzweiten TSG Haßloch kamen die Herren von AN Dellfeld am Wochenende des siebten Spieltages der DCU-Regionalliga etwas unerwartet zu einem 5209:5186-Heimsieg. Vor allem, weil die Personallage nicht gut war und Sportwart Harald Mau einige Spieler angeschlagen in den Kampf um die Punkte schicken musste. Aber Dellfeld zeigte sich kämpferisch. Reiner Ahlheim (897 Punkte) mit Harald Mau (902) erarbeiteten sich gegen Harald Stoner (835) und Karl-Heinz Nied (915) schon gleich einen kleinen Vorsprung von 49 Holz. Im Mittelpaar konnten Steffen Brutsch (829) und Michael Rieder (812) Ralf Litzel (878) und Hans-Jürgen Armbrust (868) von den Gästen aber nicht mehr halten, Vorsprung verwandelte sich in 56 Punkte Rückstand.

Das Dellfelder Schlusspaar Jürgen Schlachter (850) und Dominic Raquet (919) warf gegen Gerhard Barnatz (870) und Marcel Scheurer (820) dann noch mal alles in die Waagschale. Wurf um Wurf kämpften sie sich zurück in die Partie. Vor der letzten Bahn war Dellfeld wieder auf einen Punkt an Haßloch herangerückt. In die Vollen setzten sich zwar die Gäste noch mal ab, aber im Abräumen drehten die Dellfelder das Spiel zu ihren Gunsten und haben jetzt wie der Tabellenvierte Fortuna Rodalben vier Pluspunkte auf dem Konto.