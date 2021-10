Einen Spendenscheck über exakt 8625,09 Euro hat am Mittwoch die Mannlich-Realschule plus in Zweibrücken zusammen mit Fußbällen und Frisbeescheiben an Vertreter der von der Ahrtal-Flut getroffenen Boeselager-Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler überreicht. Das Geld stammt aus dem Erlös des Wandertages vom 17. September, als die komplette Schule klassenweise Spenden erwandert hat. Die Turnhalle der Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde im Erdgeschoss stark beschädigt, für Unterricht blieben laut der beiden Lehrer Christian Reuter und Mike Schuth nur die oberen beiden Stockwerke. Fehlte es am Anfang nach der Flut am Nötigsten, wie zum Beispiel Kopierpapier, hat sich die Lage insgesamt gebessert. Doch gebe es so gut wie keine Sportmöglichkeiten. Die schuleigene Turnhalle ist nicht mehr nutzbar, ebensowenig gibt es Sportplätze oder Stadien, ganz zu schweigen von Schwimmbädern.

„Wir gehen mit den Schülern in die Weinberge wandern. Sportunterricht ist eigentlich was Anderes“, so Mike Schuth, der die Klasse 7c in Bad Neuenahr-Ahrweiler unterrichtet. Die Boeselager-Realschule Bad Neuenahr-Ahrweiler besuchen rund 650 Schüler. Viele von ihnen werden in Containern unterrichtet, die die weggefallenen Klassenzimmer ersetzen. Der Leiter der Zweibrücker Mannlich-Realschule plus, Markus Meier, war genauso wie die Zweibrücker Beigeordnete Christina Rauch und auch Stefanie Baumann vom Zweibrücker Sportamt stolz auf die Leistung der Zweibrücker Realschüler. Laut Meier ist eventuell eine Schulpartnerschaft zwischen beiden Realschulen über die aktuelle Spendenaktion hinaus möglich.