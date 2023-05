Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast pünktlich zum zehnjährigen Bestehen der Privatklinik von Eva Lang in der alten Villa Ipser am Rothenberg ist jetzt der neue Anbau mit Operationssaal fertig geworden. Das Unternehmen Dr. Lang Esthetics und die Wohnungsbaugesellschaft (Gewobau) haben zusammen einen mittleren sechsstelligen Betrag investiert, damit die plastische Chirurgin in der eigenen Klinik operieren kann.

Angefangen hat alles im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus, einen Steinwurf entfernt von der Villa Ipser. Dort arbeitete Eva Lang seit 2007 als Ärztin, bevor sie 2010 als Mieterin in die aufwendig