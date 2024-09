Landesinklusionsbeauftragte Sabrina Brestel hat Vertreterinnen der Zweibrücker Sportvereine Vereinigte Bewegungsspieler und Vereinigte Turnerschaft einen Scheck des Landessportbundes für die Arbeit mit behinderten Kindern überreicht.

Vor sechs Jahren haben sie eine gemeinsame inklusive Eltern-Kind-Turnstunde für Kinder von zwei bis sechs Jahren ins Leben gerufen. Sie wird ab diesem Jahr auf die Altersgruppe bis zehn Jahre ausgeweitet. Birgit Dawo, Übungsleiterin der VBZ, Gisela Alt und Karin Schaaf-Semar (Vorstände von VTZ und VBZ) freuten sich über den Zuschuss in Höhe von 500 Euro, der in Geräten für die Kinder gut angelegt sein werde, wie sie versicherten. Die inklusive Stunde findet immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Gymnastikhalle des Hofenfelsgymnasiums statt. Nähere Auskünfte erteilen Birgit Dawo (VBZ): Telefon 0170 5590849, E-Mail : Birgit.Dawo@t-online.de, und Ellen Hodek (VTZ), Telefon 0177 7863146, E-Mail: ellenhodek@gmx.de.