Mit den so vielen wie unterschiedlichen Events in Räumen ist auch das Angebot draußen in den nächsten Tagen wieder sehr bunt. Die Tipps dazu.

Zu der Band Die Dicken Kinder muss man nicht viel sagen. Das Musiker-Kollektiv aus der Südpfalz und dem Badischen steht seit über 20 Jahren für Party, Fun und Live-Unterhaltung auf den Bühnen weit über die Region hinaus. Heute, 12. Juni ab 21 Uhr beschallt „die meiste Band“ (Eigenbeschreibung) die Sängerhalle in Leimen (Am behängten Köppel), in dem der TuS Leimen sein 100-Jähriges feiert. Karten an der Abendkasse.

Der letzte Tag des kleinen Festivals der Kulturen – Sound of the World in der Kaiserslauterer Kammgarn-Kulturfabrik, 12. Juni, 20 Uhr, gehört der von der Kritik gefeierten portugiesischen Fado-Künstlerin Christina Branco und ihrem Trio mit Klavier und Electronics, Portugiesischer Gitarre und Kontrabass. Die Sängerin hat in ihrer über zwei Jahrzehnte währenden Karriere die Grenzen des Fado neu definiert, ohne ihre tiefe Verankerung in dieser traditionsreichen portugiesischen Musik zu verlieren. Tickets dafür sind bei reservix.de zu erhalten.

Beim Homburger Musiksommer auf dem Historischen Marktplatz spielt an diesem Freitag, 12. Juni, ab 19 Uhr die Jing & Jang Band , die Nachfolgeband jener Hubbert House Band mit Kultcharakter. Das Konzept hat sich nicht geändert, die Coverband spielt alles von Abba bis Zappa, an diesem Abend als Quartett. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen des Musiksommers frei.

Die Dicken Kinder spielen heute in Leimen. Foto: Dicke Kinder/oho

Den jazzrockigen Samstagvormittag, 13. Juni, gestalten beim Homburger Musiksommer auf dem Historischen Marktplatz ab 10.30 Uhr Alec & Ro Gebhardt , zusammen mit Sängerin Elora Antolin, Keyboarder Armindo Ribeiro und Drummer Jean-Marc Robin. Ro Gebhardt ist schon lange für sein expressives Gitarrenspiel bekannt, er tritt oft mit seinem Sohn Alexc am Bass auf. Auf dem Programm auf dem Marktplatz stehen Jazz, Pop, Blues, Latin und Songs aus Ro Gebhardts Feder. Der Eintritt ist frei.

Mad Zeppelin gilt als eine der renommiertesten Led-Zeppelin-Tribute-Acts in Europa. Seit über 25 Jahren steht die Mainzer Band für authentischen Led-Zepp-Sound, samt passender Bühnenpräsenz. Am 13. Juni, 20 Uhr, sind sie beim Open-Air-Konzert der Boule-Freunde auf deren Boule-Platz in Hauenstein Am Ende der Dahner Straße zu hören. Im Vorprogramm tritt der in der Region bekannte Der Musiker und frühere Politiker Andy Becht mit seinem Pop-und-Rock-Trio im Vorprogramm auf. Karten dafür verkauft pfalzshow.de

Es gibt Veranstaltungen, die sind so unkonventionell wie erfolgreich. Wie das Rock-Event Marius Collet Tribute, das am 13. Juni ab 18 Uhr als Nummer 8 (Volume VIII) über die Open-Air-Bühne an der Pirmasenser Event-Location Matrix gehen wird. Collet, Musiker und Stammgast der früheren Rock-Kneipe „Schwemme“ in Pirmasens, starb vor zehn Jahren an einer seltenen Krankheit und sein Auftrag an seine Freunde war, statt zu trauern, zu feiern – vor allem mit Heavy Metal. Eine Aufgabe, die das „Damage Inc. & Friends“ -Kollektiv übernahm, aktuell 27 befreundete Musikerinnen und Musiker aus der Region und darüber hinaus. Das musikalische Cover-Programm reicht von harten Death-Metal-Songs über Rock-Klassiker bis zu Pop-Punk-Songs. Mit auf der Bühne wird die lokale Gruppe Enraged By Beauty (Melodic Death/Thrash Metal) sein. Tickets dafür sind über evetim-light.com zu erhalten.

Markus Fuhser Foto: oho

Kein Kollektiv, aber ein großer Pfälzer Popchor, Die Palatöne , geben am Samstag, 13. Juni, 19 Uhr in der katholischen Kirche Dahn St. Laurentius, Kirchstraße 1A, ihr traditionelles Sommerkonzert. Mehr als 70 Sänger und Sängerinnen unter der Leitung und Chorgründerin Sandra Schenk, ausgebildete Opern- und Jazzsängerin, versprechen einen „Konzertabend, der glücklich macht“. Mit Gospel-, Film- und Popmusik und unter anderen Songs von den Wise Guys und Michael Jackson, Keane und Wir sind Helden. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Fünf Mann hoch kommt das Quintett Deafdeafdeaf aus dem englischen Greater Manchester ins Saarbrücker Terminus, Bleichstraße 32, am 13. Juni, 21 Uhr. Mit Indie-Pop, Shoegaze und rauem, von Feedback getriebenem Post-Punk. Karten an der Abendkasse.

In Mandy´s Lounge in der Kirrbergerstraße 7 in Homburg ist am 13. Juli, 20 Uhr Giulia Millanta zu Gast. Die Sängerin und Gitarristin aus Austin, Texas, die auch Kontrabass spielt und in vier Sprachen singt, ist in der Alternative Folk- und Americana Szene zuhause. Der Eintritt ist frei.

Ihre Europa-Tour führt die US-amerikanische Black-Metal-Band Hulder am 14. Juni, 20 Uhr, in die Stummsche Reithalle in Neunkirchen, die die Band aus dem pazifischen Nordwesten der USA mit ihrer Klangwelt voll düsterer Atmosphäre und archaischer Melodik füllen wird. Tickets dafür bei eventim.de.

Ein Großmeister des klassischen Blues, Ignaz Netzer , ist am 14. Juni, 18 Uhr, im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen (Alte Kirchgasse 1) zu erleben. Der Singer-Songwriter mit Gitarre und Bluesharp gilt als einer der authentischsten Vertreter der Gospel- und Bluesmusik und hat schon mit Blueslegenden wie Alexis Korner, Champion Jack Dupree und Louisiana Red die Bühne geteilt. Seine neue Solo-CD „When the Music is over“ mit eigenen Songs wurde für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Karten sind an der Abendkasse zu erhalten.

Kylesa konnte man in diesem Jahr auch beim Wacken Open Ais sehen und (laut!) hören. Am 16. Juni, 20 Uhr, kommt die amerikanische Sludge Metal Band aus Savannah, Georgia, in die Stummsche Reithalle in Neunkirchen. „Sludge“ meint einen extrem rauen, schleppend-düsteren Musikstil, bei Kylesa mit schweren Riffs und tief gestimmten Gitarren gespielt. Karten gibt es bei ticket-regional.de.

Es hat sich etabliert, mittwochs wird der Biergarten im Strecktalpark in Pirmasens musikalisch. Am 17. Juni, ab 18.30 Uhr, spielt das Trio Tricoustix , mit Andy Rauth, Patric Schwab und Mike Faust. Der Eintritt ist frei.

Die Gemeinde Weselberg startet eine Kulturwoche, die von Jahr zu Jahr ausgebaut werden soll, an zwei Tagen im Pfarrgarten am Bürgerzentrum Weselberg. Am 16. Juni, 19 Uhr, spielt die Band Boys named Sue Rock’n’Roll, Country-Swing und Blues, mehrstimmig und handgemacht. Als Leadsänger mit dabei ist Ralf Storck, der aus Weselberg stammt. Der Eintritt ist frei.

Am zweiten Tag der Kulturwoche der Gemeinde Weselberg, am 18. Juni, 19 Uhr, steht Double Shot auf Bühne im Pfarrgarten am Bürgerzentrum. Das Acoustic Duo mit Stefan Hoor und Oliver Brill spielt Rock von Classic bis Folk. Der Eintritt ist frei.

Der Musiksommer Pirmasens im Neufferpark setzt sich am 18. Juni, ab 18.30 Uhr mit der Band Three Leaves fort. Kristina Roth (Gesang), Marko Burkhart (Gitarre, Gesang) und Manuel Bastian (Gitarre, Gesang) bilden das bekannte, musikalisch sehr interessante Trio. Der Eintritt zu der Reihe immer donnerstags ist frei.