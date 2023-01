Die Polizei hat am frühen Mittwochnachmittag einen Falschfahrer auf der viel befahrenen A8 gestoppt. Der Mann ist über 90.

Der über 90-jährige Fahrer eines weißen Skoda Octavia fuhr kurz nach 13.30 Uhr am Bubenhauser Kreisel an der Autobahnauffahrt Zweibrücken-Mitte entgegen der Fahrtrichtung auf die A8 in Richtung Saarland auf und benutzte die aus seiner Sicht rechte Fahrspur, also die Überholspur des sich in Richtung Pirmasens fahrenden Verkehrs. Zufällig hatte die Besatzung eines Streifenwagens das Ganze beobachtet. Sie fuhr dem Mann mit Blaulicht und Martinshorn hinterher und konnte ihn vor der Baustelle an der Abfahrt Ernstweiler überholen und stoppen, so dass niemand zu Schaden kam. Der über 90-Jährige fuhr nur mit 50 bis 60 Stundenkilometern, so dass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge trotz starken Verkehrs noch Zeit zum Bremsen und Ausweichen hatten, so dass sie einen Frontalzusammenstoß verhindern konnten. Gegen den Falschfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet die Fahrer, die ausweichen mussten, sich unter Telefon 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.