Der Fahrer eines dunklen Peugeot Cabrio soll in der Nacht zum Freitag, 22. April, auf dem Neunkircher Autobahnzubringer bei Wellesweiler auf ein anderes Auto geschossen haben. Die Polizei ermittel.

Der Peugeot-Fahrer ist laut Polizeibericht schon vor den Schüssen anderen Verkehrsteilnehmern negativ aufgefallen. Er sei extrem schnell aus Richtung Wellesweiler zum Autobahnzubringer gerast. Auf dem Zubringer zur A8 in Richtung Zweibrücken soll der Peugeot-Fahrer ausgestiegen sein und auf ein davorstehendes Auto zugelaufen sein. Plötzlich, so die Polizei, setzte der Peugeot-Fahrer drei Schüsse auf das vor ihm stehende Fahrzeug ab. Anschließend stieg der mutmaßliche Schütze wieder in sein Cabrio und bretterte auf die A8 in Richtung Zweibrücken.

Die Polizei weiß bislang weder, wer der Fahrer des Peugeot Cabrios sein könnte, noch wer der Geschädigte aus dem voranstehenden Fahrzeug ist. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen rund um den Autobahnzubringer beobachtet haben. Die Meldung, dass der Peugeot-Fahrer auf das vor ihm stehende Fahrzeug schoss, erhielt die Polizei gegen 0.15 Uhr. Die Neunkircher Polizei ist unter der Telefonnummer 06821 2030 erreichbar.