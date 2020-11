Beim Ausbau der Tränkgasse in Contwig wurde eine Weltkriegsbombe im Boden gefunden. Der Kampfmittelräumdienst war bereits vor Ort und habe entschieden, dass sie vor Ort gesprengt werden muss, wie Verbandsbürgermeister Björn Bernhard auf Anfrage mitteilte. Das soll am Donnerstagmittag geschehen, bis dahin werde sie in einem Erdtank an der Kläranlage gelagert. Ein Teil von Contwig wird deshalb am Donnerstag evakuiert. Ab 12 Uhr darf sich niemand im Radius von 300 Metern um die Kläranlage aufhalten. Das Gebiet reicht von der Bogenstraße im Südosten über die Leipziger Straße im Norden bis zu Teilen der Feldstraße und der Schubertstraße. Auch ein Teil der Ortsdurchfahrt ist betroffen, außerdem im Süden ein Teil der Hüttenstraße in Richtung Fasanerie.