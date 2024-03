Wenn am nächsten Wochenende, 16. und 17. März, das Landgestüt Zweibrücken seine Tore zweimal für die große Pferdegala öffnet, werden rund 2000 Zuschauer erwartet. In zwei Vorstellungen dreht sich vieles ums Pferd, es sind aber noch andere Tiere im Einsatz.

Über einen kleinen Coup freut sich Gestütsleiterin Maren Müller besonders. Ihr ist es gelungen, einen besonderen Gast zu verpflichten: Der in der Provence beheimatete Benoit Soumille wird gleich drei Schaunummern zeigen, unter anderem die ungarische Post, bei der er stehend auf mehreren Pferden durch die Arena reitet. „Er wäre auch gerne mit seinen Camarguepferde gekommen, aber dafür haben wir keinen Platz“, sagt Müller bedauernd. Insgesamt 60 Pferde erwartet die Gestütsleiterin am nächsten Wochenende in Zweibrücken, „das wird eine rauschende Gala“, bemerkt sie. Zwei Stunden Programm, unterbrochen durch eine Pause, warten auf die Zuschauer in der Halle.

Leonid Beljakov sorgt mit seinen Hunde-Schaunummern für Lacher in der Gestütsreithalle. Foto: Andreas Danner

Mit dabei sind auch Akteure, die schon öfter in Zweibrücken waren und vom Publikum begeistert gefeiert wurden. Leonid Beljakov gehört zu diesen Stars, mit seiner zirzensischen Hundeshow sorgt er für viele Lacher und erstaunte Ahs und Ohs. Tatjana Früh sattelt ihre barocken Pferde, im Landgestüt zeigt sie mit den „Friesengames“ eine ganz neue Nummer.

Vor sechs Jahren war die Französin Mélie Philippot schon einmal in Zweibrücken. Das Publikum war aus dem Häuschen, als sie mit ihrem 1000 Kilogramm schweren Bretonen Quizas und dem gerade 900 Kilogramm leichteren Shetty Diego ein Pas-de-deux zeigte. Wie Soumille wird sie drei Schaunummern zeigen.

Zweimal in der Arena ist Anna Bashenko zu sehen, sie bietet Freiheitsdressur und Kosakenreiten. Auch die Schaugruppe „nah und fern“ von Patricia Beermann wird zweimal zu sehen sein. Stimmungsvoll geht es mit den illuminierten Islandpferden aus Gersweiler zu, die mit ihrer Quadrille vertreten sind.

Infos

Die große Pferdegala am Samstag, 16. März, beginnt um 19 Uhr in der großen Reithalle des Landgestüts Zweibrücken. Die Familiengala beginnt am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten über die Internetseite des Landgestüts. Restkarten werden an der Abend- und Tageskasse verkauft.