Mir sinn dorch de Heckeweesch Richdung Schließ schbaziert, mei Fraa, es Romi, unser Hundche, un ich. De Himmel grau, ab un zu e paar Troppe Reen, awwer was soll’s, e Hund will sei Bääm inschbiziere, bei jedem Wedder. Am Brickche iwwer de Bleecherbach sinn se uns begeechend, zwee Lauser, so Sticker zwölf, höchsdens verzeh Johr.

Enner hat e langer Stecke in de Hand gehat. Hoppla, hab ich gedenkt, so e Stecke, des is was fer e Sechsjährischer, un denne zwee nohgeguckt. Am Enn vum Brickche sinn se zum Bachufer enunner. Des hat mich jetzat doch intressiert: Was hann die zwee Lauser do wohl vor? De Hund un mei Fraa wollde weider, awwer ich hab mich dorchgesetzt un bin stehngeblibb. So viel Zeit muss sinn!

Sei Angel

De een hat de Stecke genomm un demit ausgeholt. Aha, des war sei Angel, hab ich jetzat gesiehn, offenbar selbert gebaschdelt, awwer immerhin mit enner rischdische Angelschnurspul. Er hat ah glei was am Hake gehat, awwer kee Fisch, sonnern de Aschd vun dem Baam, der mit seine Zweiche weit iwwers Wasser gereicht hat. Er hat laut geflucht, sei Freind noch lauder gelacht.

Net ziehe, hab ich geroot, sunsch reißt die Schnur, vesuchs mit hin un her schwinge. Er hat’s probiert, un ich war selbert baff, dass es genitzt hat: De Aschd hat de Hoke frei gebb. Hasche der die Angel do selbert gebaut, wollt ich wisse. Jo, hat der mit de Angel gesaat, mei rischdischie is kabutt, un jetzat probier ich’s halt mit der do Marke Eischenbau. Abber ich hab mer schunn e neijie bei Amazon beschdellt.

De Juchendfischereischein

Okay, hab ich gemennt, un dann im Spaß gesaat, jetzat zeich mer bloß noch dei Angelschein. Kee Problem, hat der Lauser geantwort, ich hab de Juchendfischereischein, Moment, ich zei ne Ihne. Loss stecke, hab ich gesaat, dei Angel gefallt mer, die sieht aus, als hätt se de Huckleberry Finn selbert gebaut. An de Blicke hab ich gemerkt, dass die zwee mit dem Name nix hann anfange könne. Jetz saan bloß, ihr wisse net, wer de Hucklebery Finn is? Die stumme Blicke, die se jetzat gewechselt hann, ware eindeidisch: Mir wolle’s ah gar net wisse, Alder.

Mir sinn dann weider gang, un mei Fraa hat gemennt, die denke jetzat, Gott sei dank simmer denne alde Schwätzer los. Wie mer an de nohgebaute Brandtaucher vom Inschineur Bauer am Brickche iwwer de Schwarzbach komm sinn, hab ich zu meiner Fraa gesaat: Mir hann uns in demm Alder Schiffcher aus Baamrind geschnitzt un in de Bach schwimme losse. Geangelt hammer domols net un ah kee Juchendfischereischein gehat. Awwer mir hann gewisst, wer de Huckleberry Finn is, un denne gebt’s heit sicher ah schunn bei Amazon..