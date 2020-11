Wer am frühen Freitagnachmittag ins Outlet-Center auf dem Zweibrücker Flugplatz möchte, muss Geduld mitbringen: Seit 13 Uhr werden die Besucher nur schubweise eingelassen. Das Outlet ist teilweise wegen Überfüllung geschlossen. Wegen der Corona-Beschränkungen ist nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter erlaubt. Etwa 2000 Besucher dürfen daher gleichzeitig im Outlet einkaufen. Auch das Ordnungsamt der Stadt sei bereits vor Ort gewesen. Nach Auskunft eines Mitarbeiters regeln Ordner den Einlass am Eingangstor, das immer wieder geschlossen wird. Beim vorgelagerten Nike-Geschäft, das einen eigenen Eingang hat, beträgt die Wartezeit derzeit anderthalb Stunden. Während sich bei Nike auch in der Vergangenheit immer wieder einmal Warteschlangen gebildet hätten, sei es im Inneren das erste Mal, dass die Tore immer wieder geschlossen werden, weil die Anzahl der höchstens zugelassenen Besucher erreicht wurde. Kunden werden nur eingelassen, wenn jemand das Center verlässt. Es gibt separate Ein- und Ausgänge. Das Outlet-Center hat heute und morgen bis 22 Uhr geöffnet, da es ein sogenanntes Late-Night-Shopping anbietet.