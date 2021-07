Von der Firma Oltsch ist nichts mehr übrig. Das weiße Hauptgebäude ist abgerissen, das Wohnhaus an der Homburger Straße 95, in dem einst die Betriebskrankenkasse untergebracht war, und auch die Fahrzeughallen in Richtung Autohaus Lauer. Die Baufirma Oltsch, 1893 gegründet, war bis zur Insolvenz 1996 eine der großen Baufirmen in der Region und beschäftigte zuletzt rund 220 Mitarbeiter. Das rund 35 000 Quadratmeter große Gelände an der Homburger Straße lag seitdem brach.