Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei relativ zufriedene Trainer nach dem Abpfiff. Das spricht dafür, dass ein Handballspiel in etwa so verlaufen ist, wie sie es erwartet hatten. Das bestätigten Marek Galla, Trainer des Handball-Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz, und Markus Herberg, Trainer des Ligarivalen HSG Rhein-Nahe Bingen. Am Sonntag trafen ihre Teams aufeinander. 24:28 (14:19) unterlagen die Zweibrücker dem Tabellenvierten.

Dass sie nicht rundum zufrieden waren, wurde auch deutlich. „Wenn wir es schaffen, über die gesamte Spielzeit unser Spiel breiter aufzustellen, können wir Bingen heute noch ein bisschen