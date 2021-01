Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sind am Mittwoch, 27. Januar, ergebnislos vertagt worden. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall werden die Gespräche am 18. Februar fortgesetzt. Im Saarland sind etwa 40.000 Beschäftigte in diesem Industriezweig tätig. Die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite haben beschlossen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu gründen, in der über Zukunftstarifverträge, Beschäftigungssicherung und Ausbildungsfragen gesprochen werden soll.