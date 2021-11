Es war ein Debüt in doppelter Hinsicht: Erstens spielten die Volleyball-Herren des SVK Blieskastel/Zweibrücken am Samstag in Losheim ihr erstes Spiel der Saison 2021/22 der Landesliga Saar – daneben war es für fast alle Spieler die erste Liga-Begegnung überhaupt. Beim TV Losheim unterlag die SVK-Truppe mit 0:3 (13:25, 11:25, 6:25).

Die SVK-Mannschaft grämte sich aber nicht wegen der Niederlage, wie Teamkapitän Georg Görzen berichtete. Laut dem 32-Jährigen aus Kaiserslautern stimmt die Mentalität in der jungen Truppe. „Das war sehr lehrreich, aber eine coole Erfahrung“, urteilte der Wirtschaftsingenieur der Heltersberger Firma A+ Composites über das erste Spiel, bei dem SVK-Trainer Alexander Hoffmann privat verhindert war. „Wir waren ja beim ersten Spiel des Tages und dem klaren Losheimer Sieg gegen den TV Düppenweiler schon Schiedsrichter und haben gesehen, was auf uns zukommt.“

Auf der Leistung kann der SVK aufbauen

Die Mannschaft sei ordentlich gestartet und hätte bis zum 10:10 im ersten Satz ganz gut mitgehalten. „Dann hat Losheim einfach seine Erfahrung und Klasse ausgespielt, und es wurde relativ eindeutig“, erkannte Görzen, der über die Familie Hoffmann den Weg zum SVK Blieskastel/Zweibrücken gefunden hat. „Unser Läufersystem hat funktioniert, jeder wusste, wo er hinmusste. Aber an der Annahme und am Stellen müssen wir noch arbeiten. Und unsere Angaben müssen gefährlicher werden, damit wir den Gegner schon zu Beginn des Ballwechsels unter Druck setzten können“, erkannte Görzen.

Die Stimmung sei trotz der Niederlage gut gewesen. Nachdem der Hallensprecher dazu aufgefordert hatte, hätte das SVK-Team sogar mit den anderen mitgejubelt und beim kleinen „Humba-Tanz“ mitgemacht. „Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf der gezeigten Leistung können wir aufbauen“, findet Görzen. Das nächste SVK-Spiel steigt am Samstag beim TV Limbach 3.