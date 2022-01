Am Sonntag gegen 22.40 Uhr ereigneten sich auf der A8 am Neunkircher Kreuz zwei Unfälle in Folge. Die Autobahn war eine Stunde lang gesperrt.

Zuerst verunglückte ein 18-Jähriger mit seinem Kleinwagen, als er von der A6 zur A8 in Richtung Luxemburg wechseln wollte. Wie die Polizei vermutet, prallte sein Wagen wegen Nässe und Wind gegen die Mittelleitplanke. Wegen der Trümmer auf der Fahrbahn sperrte die Polizei die A8 in Richtung Luxemburg sowie die Überleitungen von der A6. Auch die Gegenfahrbahn der A8 wurde zeitweilig gesperrt. Es entstand ein Stau, auf dessen Ende eine 25-jährige Fahrerin auffuhr und zwei Wagen aufeinander schob. Die Frau wurde schwer verletzt. In der Folge wurde die A8 in Richtung Zweibrücken gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06841 1060 bei der Polizei zu melden.