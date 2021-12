Nach längerem Leerstand hat Gabriela Pietka am 6. Dezember in der Fruchtmarktstraße 23 ein Bekleidungsgeschäft eröffnet. In dem Laden an der Ecke zur Bergstraße war früher ein Tabak- und Zeitschriftenladen, später Philippis Plattenladen.

Zusammen mit ihrer Tochter Oliwia Gmiter bietet Gabriela Pietka, gelernte Einzelhandelsverkäuferin, Floristin und Fachkraft im Gastgewerbe, hauptsächlich Kleidung für Frauen und Kinder, vereinzelt aber auch Kleider für Männer. Auf den 42 Quadratmetern Verkaufsfläche kann man außerdem Schuhe, Schals, Mützen, Handschuhe und Accessoires wie Haarbänder kaufen. Gabriela Pietka betreibt den Verkauf von Kleidung bereits seit einem Jahr von Zuhause aus online. Ab Januar will sie zudem Bettwäsche und Schlafanzüge ins Sortiment aufnehmen. Ihr neuer Laden ist ein Familienbetrieb ohne Angestellte, lediglich ihre 20-jährige Tochter hilft im Laden aus.