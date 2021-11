Der Zweibrücker Autor und Verleger Wolfgang Ohler stellt am Freitag, 26. November, 19 Uhr, in der Himmelsbergkapelle am früheren evangelischen Krankenhaus sein neues Buch „Ruhe sanft, Mr. Marlowe! – Mein Großes Krimi-Lesebuch“ vor.

Diese Veranstaltung ist zugleich das Finale des Jubiläums 40 Jahre Echo Verlag Zweibrücken. „In diesem Buch, das mein letztes sein wird, versammele ich 24 Texte aus den vergangenen 40 Jahren, ergänzt durch ein Dutzend neue Storys“, kündigt Ohler an. Das Vorwort „Marlowe vs. Marple“ stammt von der Thaleischweiler-Fröschener Kriminalautorin Monika Geier. Sie wird Ohler „beim Lesen helfen und außerdem ihre morbiden Giftbilder mitbringen, die sie in diesem Jahr in dem gefährlichen Buch ,Voll fiese Flora’ vorgestellt hat“.

In Ohlers Buch wird laut dem Autor „gemordet und verfolgt, aufgeklärt, gestanden, geleugnet und verurteilt, die Tatorte vorwiegend ganz in der Nähe, aber auch mal in Berlin, Paris, New York, an der Route 66 und an der Roaring Water Bay (Irland)“.

Zur Lesung kommen dürfen nur vollständig Geimpfte und Genesene. Man muss sich anmelden per E-Mail an die Adresse sowo-echo@gmx.de. Es werden maximal 60 Anmeldungen zugelassen. Weil Anmeldung und Status am Eingang kontrolliert werden, sollte man eine halbe Stunde vor Beginn erscheinen.

Das Buch kann man für 17 Euro beim Autor bestellen. Es ist wird signiert, auf Wunsch mit Widmung, und portofrei zugestellt. Wer mindestens zwei Exemplare bestellt, erhält gratis zusätzlich ein Buch aus der Echo Verlags Edition.