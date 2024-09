Noch kann kein Termin genannt werden, an dem der großangelegte Ausbau des Kleinen Exe abgeschlossen sein wird. Beginnen soll er auf alle Fälle noch in diesem Herbst.

Auf Anfrage heißt es aus dem Rathaus bislang lediglich, dass die Arbeiten im Laufe des Jahres 2025 beendet werden sollen. Laut Aussage von Stadtsprecher Jens John wird am 1. Oktober 2024 vor Ort das Baustellenschild aufgestellt. Tags darauf werde der Stadtrat die Zuschläge für die einzelnen Bauaufträge an die Firmen erteilen. Diese würden direkt anschließend beauftragt, „und dann geht es unverzüglich los“, sagt Jens John.

Für gut 2,7 Millionen Euro soll das öffentlich zugängliche Freizeitgelände am Schwarzbach zwischen dem Helmholtz-Gymnasium und dem Awo-Heim in drei Abschnitte unterteilt werden: Schulsportbereich, Breitensport und ein 1000 Quadratmeter großer Skatepark. Geplant sind ein Basketball- und Handballfeld mit Tartanbelag, ein Fitnessbereich, Rollsport- und Volleyballfelder, eine Mehrzweck-Rasenfläche sowie Anlagen für Leichtathletik wie Weitsprung, Kugelstoßen und 100-Meter-Lauf. Die schon bestehenden Senioren-Trimmgeräte auf dem Kleinen Exe bleiben erhalten, ebenso der Kinderspielplatz und der Wasserspielplatz. Die Umbaupläne wurden von Fachbüros in Zusammenarbeit mit Jugendlichen und Sportvereinen unter anderem in Workshops ausgearbeitet. 90 Prozent der Kosten werden vom Bund übernommen.