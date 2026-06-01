Das Zweibrücken Fashion Outlet meldet Zuwachs. Am Dienstag eröffnet die Parfümeriekette Douglas dort einen Laden mit 125 Quadratmetern Verkaufsfläche. Nach Angaben von Center-Direktor Uli Nölkensmeier ergänzt Douglas das Sortiment des Zweibrücker Fabrikverkaufs im Bereich Kosmetik und Pflege. Erhältlich seien dort Produkte von Marken wie Yves Saint Laurent, Armani, Prada, Kylie Cosmetics, Morphe und Jil Sander. Im Outlet ist Douglas in das Ladengeschäft neben dem Store von Karl Lagerfeld eingezogen.