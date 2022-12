Die Zweibrücker Polizei hat einen neuen Chef: Polizeirat Nicolai Zöller hat die Leitung der Dienststelle übernommen.

„An der Spitze der Polizeiinspektion Zweibrücken hat es einen Wechsel gegeben“, teilte Polizeisprecherin Christiane Lautenschläger am Freitag mit und ergänzte: „Sein Büro in der Landauer Straße 67 hat ,der Neue’ gerade erst bezogen.“ Nicolai Zöller ist 35 Jahre alt und kommt aus der Südpfalz. Dort lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Seine polizeiliche Laufbahn begann 2007. Bislang war er überwiegend im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz eingesetzt. Sein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster (Westfalen) absolvierte er von 2020 bis 2022. „Er ist also sozusagen ,frischgebackener’ Polizeirat, und die PI Zweibrücken ist seine erste Station im Höheren Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz“, schreibt die Sprecherin.

Nicolai Zöller ist Nachfolger von Matthias Mahl, der die Zweibrücker Inspektion seit Mitte 2014 geleitet hatte. Mahl sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass er in Zweibrücken bleibe und künftig stellvertretender Leiter sein wird.