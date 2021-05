Seit Donnerstag bietet das Rote Kreuz auf dem Parkplatz des Rosengartenhotels im Freizeitgebiet an der Schließ Corona-Tests an. Dort steht die Station strategisch günstig bei Biergarten, Wirtshaus, Minigolfplatz und Freibad.

Rund zwei Stunden hat es am Mittwoch gedauert, dann hatten acht Helfer des Roten Kreuzes an der Schließ einen Container aus Einzelteilen abgeladen und aufgebaut. Mittels Autokran wurde der gebraucht gekaufte Container abgeladen und von den Helfern zusammengebaut. „Der Container hat eine mittlere vierstellige Summe gekostet. Die Mieten für Container sind seit den vermehrten Tests so in die Höhe gegangen, dass sich ein Kauf eher gerechnet hat“, sagte DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager.

Der Kauf wurde nach seinen Angaben durch eine „großzügige Spende einer Einzelperson“ möglich. Wie hoch die Spende ist, stehe allerdings noch nicht fest. Sollten irgendwann keine Tests mehr notwendig sein, will das Rote Kreuz den Container entweder verkaufen oder für den Katastrophenschutz einsetzen. Auch Einsätze beim Stadtfest als Unterkunft für das Personal seien möglich.

Rund um die Teststation befinden sich viele Freizeitmöglichkeiten, für die man einen Test braucht oder nach Öffnung wahrscheinlich brauchen wird. Darunter beispielsweise Minigolfplatz, Freibad, Wirtshaus und Biergarten. Letzterer hat seit Donnerstag wieder geöffnet. Nach aktuellen Regeln des Landes ist ein Besuch der Außengastronomie mit Test und Anmeldung erlaubt. Kinder brauchen erst ab sechs Jahren einen Test.

Geöffnet ist die Station montags und dienstags von 13 bis 18 Uhr und donnerstags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr. „Aber wir sind da flexibel. Je nach Bedarf für Besuche im Biergarten oder Freibad passen wir die Öffnungszeiten an“, so Hans Prager. Eine kurzfristige Schließung bei schlechtem Wetter ist möglich.

Buchen kann man einen Test-Termin im Internet unter der Adresse corona-swp.de/drk-testzentrum-freizeitpark. Dort steht noch, dass Schnelltests für den Eintritt in den Rosengarten möglich sind. Das gilt mittlerweile nicht mehr. Für den Rosengarten ist kein Test notwendig.