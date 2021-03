Der Stadtrat beschloss im Dezember, in der Niederauerbacher Hofenfelsstraße zwischen Pirmasenser Straße und Carl-Pöhlmann-Straße eine Tempo-30-Zone auszuweisen. Die entsprechenden Schilder hat der Umwelt- und Servicebetrieb jetzt aufgestellt, wie die Stadt mitteilt. Sie appelliert an Verkehrsteilnehmer, die geänderte Geschwindigkeitsregelung und die damit verbundenen Rechts-vor-links-Regeln im Blick zu haben. Um die Umstellung zu erleichtern, wurden zusätzliche Hinweisschilder aufgestellt. Das Ordnungsamt installiert außerdem in den nächsten Tagen vorübergehend Messtafeln.