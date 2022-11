Michael Raje von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken hat sich am Donnerstag bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal den Titel als Nachwuchsmeister über 100 Meter Brust gesichert. Vereinskollege Lukas Fritzke gelang das gleiche Kunststück über 1500 Meter Freistil.

Wsf-Trainer Thomas Schappe war in der Wuppertaler Schwimmoper sehr zufrieden. „Dass Michael über 100 Meter Brust mit Bestzeit ins A-Finale schwimmt, war nicht zu erwarten“, sagte er. Raje (Jahrgang 2006) hatte im Vorlauf nach 1:01,13 Minute angeschlagen und sich gegenüber seiner alten Bestzeit (1:02,30) um über eine Sekunde gesteigert. „Das war richtig stark“, lobte Schappe. Im A-Finale wurde Raje dann in 1:01,48 Minute Achter (auch unter der alten Bestmarke), es siegte Lucas Matzerath (Frankfurt/Jahrgang 2000) in 58,51 Sekunden. In der Offenen Wertung über 1500 Meter Freistil schlug Lukas Fritzke (2006) in 15:27,62 Minuten an und sicherte sich ebenfalls den Nachwuchstitel. Deutscher Meister wurde hier Mahmoud Ahmed (1996) von der Sport-Union Neckarsulm in 14:49,80 Minuten.