Am Montag gegen 20 Uhr wurden der Polizei erneut verdächtige Personen im Umfeld des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses gemeldet. Bereits am 1. September hatte eine Gruppe junger Männer und Jugendlicher in den drei oberen Stockwerken Außenleuchten beschädigt. Zwei von ihnen konnte die Polizei unmittelbar danach schnappen. Dem Sicherheitsdienst des Krankenhauses zufolge soll nun am Montagabend eine Gruppe junger Leute geprüft haben, ob Türen am Krankenhaus unverschlossen sind. Der Sicherheitsdienst verwies sie deshalb vom Gelände. Bei der anschließenden Polizeikontrolle hinter der Herzog-Wolfgang-Realschule trafen die Beamten auf eine Gruppe, zu denen auch die zwei Täter vom 1. September zählten, aber auch ein 20-Jähriger, den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes identifizieren konnten. Auch er soll zu der Gruppe gehört haben, die vor einer Woche Außenleuchten beschädigt hatte. Der 20-Jährige war stark alkoholisiert – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Zwei weitere Personen aus der Gruppe – zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren – überstellten die Beamten an deren Eltern. Der Rest erhielt einen Platzverweis.