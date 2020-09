Ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließ am Dienstag eine Gruppe junger Männer und Jugendlicher am früheren Evangelischen Krankenhaus – zwei von ihnen wurden geschnappt. Die jungen Männer zerschlugen in den Stockwerken 5 bis 7 fünf Lampenschirme der Außenleuchten (Schaden rund 100 Euro). Ein Zeuge verständigte gegen 17.30 Uhr die Polizei, da er mehrere Personen im Außenbereich der oberen Stockwerke des Krankenhauses bemerkte. Dem Sicherheitsdienst des Krankenhauses zufolge handelte es sich dabei um sechs schwarz gekleidete junge Männer.

Weitere Zeugen gesucht

Als sie den Sicherheitsdienst und die Polizei bemerkten, flüchtete die Gruppe vom Krankenhausgelände. Zwei von ihnen konnte die Polizei in der Nähe stellen – einen 16 Jahre alten Zweibrücker, den die Polizei später seiner Mutter übergab, und einen 18-Jährigen aus Blieskastel. Der 18-Jährige hatte zudem getrunken, ein Alkoholtest ergab knapp 1,4 Promille. Die beiden räumten ein, Teil der Gruppe zu sein, teilte die Polizei mit. Mit Hilfe von Fotos des Sicherheitsdienstes und den Aufnahmen der Videoüberwachung sollen nun auch die anderen identifiziert werden. Zeugen sollen sich mit der Polizei, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.