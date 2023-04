Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Unterricht an der IGS Contwig, der Mannlich- Realschule plus und dem Hofenfels-Gymnasium wird trotz einiger positiver Corona-Fälle vom Wochenende fortgesetzt. Zahlreiche Jugendliche müssen jedoch zu Hause bleiben.

Ab 8 Uhr standen die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes am Montag bereit, um am Corona-Container an der Kasernenstraße Schnelltests durchzuführen. Die Helfer hatten viel zu tun. Eine lange Autoschlange