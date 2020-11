Wie Landrätin Susanne Ganster am Montag im Kreistag mitteilte, sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz, das neben dem Landkreis die Städte Pirmasens und Zweibrücken umfasst, zwei Männer gestorben, die an Covid-19 erkrankt waren. Einer der Männer, ein Pirmasenser, war seit 31. Oktober stationär im Krankenhaus in Pirmasens. Der zweite Senior kam aus Zweibrücken. Er war am 13. November ins Krankenhaus in Landstuhl aufgenommen worden.

Bislang waren im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben.