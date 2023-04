Den gesamten Samstagnachmittag über, bis 18.20 Uhr, blieb bei Zweibrücken die A8 in Höhe Contwig in Fahrtrichtung Saarland gesperrt. Laut Polizei hatte sich dort gegen 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine vierköpfige Motorradgruppe sei an der Anschlussstelle Contwig auf die Autobahn aufgefahren. Das vordere Motorrad, eine BMW, wurde von einem 56-Jährigen gesteuert. Dieser sei auf der A8 sofort nach links auf die Überholspur gezogen. Dabei habe er einen Seat übersehen, der sich von hinten näherte. Trotz Notbremsung des 31-jährigen Seat-Fahrers kam es zum Zusammenstoß, bei dem das Motorrad auf die rechte Spur gegen einen Peugeot geschleudert wurde. Der Motorradfahrer wurde beim Sturz schwer verletzt. Die BMW und die beiden Autos konnten nicht mehr fahren und wurden abgeschleppt. Der Motorradfahrer kam nach Homburg in die Uniklinik. Der Seat-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamt-Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die A8 wurde voll gesperrt, bis Unfallaufnahme, Abschleppen und Fahrbahnreinigung am Abend beendet waren. Der Verkehr wurde in Contwig v on der A8 abgeleitet.